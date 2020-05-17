Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Российский Сбербанк зарегистрировал компанию "Иммунотехнологии", которая займется производством вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Первым на это обратило внимание издание "Фармацевтический вестник". Как отмечается в публикации, компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее активов принадлежит ПАО "Сбербанк". Возглавляет ООО "Иммунотехнологии" бывший топ-менеджер STADA CIS Дмитрий Ефремов.

По данным СПАРК, "Иммунотехнологии" будут заниматься научными разработками, производством фармсубстанций и готовых лекарств, а также оптовой продажей фармацевтической продукции. Уставной капитал компании насчитывает 50 млн рублей.

В конце апреля текущего года Сбербанк сообщил о том, что направит около 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств. Деньги на эти цели должны получить НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, новосибирский научный центр "Вектор" и другие исследовательские организации.