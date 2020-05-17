Климов призвал активнее работать над усовершенствованием Рунета

Риск использования американских социальных сетей для российских пользователей установил член Совета Федерации Андрей Климов.

Зарубежные сервисы Google, Twitter, Facebook и Instagram подверглись критике американского блогера Мишель Малкин. Данные ресурсы цензуруют высказывания консерваторов, полагает она. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на заявления Мишель Малкин. Указанные блогером социальные сети полностью находятся под контролем "радикалов с левыми политическими взглядами", заявил американский президент.

Для американских сервисов характерны однозначные политические убеждения, а те, кто их использует, добровольно становятся заложниками идеологии, заявил член Совета Федерации Андрей Климов в беседе с iReactor. По его словам, политизированность иностранных платформ сенатор наблюдал неоднократно.

Применение зарубежных ресурсов может иметь существенные последствия, полагает Андрей Климов. Например, пользователь, сам не зная того, может открыть доступ к своим персональным данным или стать объектом манипуляции. Для того, чтобы граждане РФ не переживали за свою безопасность в Сети, нужно активно продолжать работу по развитию Рунета.

"Русскоязычный интернет достаточно серьезно обустроен. Конечно, хотелось бы, чтобы нашим людям было удобнее, приятнее и выгоднее пользоваться ресурсами, которые были бы конкурентоспособны по отношению к тому же самому YouTube", — прокомментировал Андрей Климов.

В Российской Федерации есть платформы, которые обеспечивают передачу электронных сообщений, добавил сенатор. Рунет организован на высоком уровне, но хотелось бы еще больше, отметил Андрей Климов. Американская социальная сеть Facebook была не раз скомпрометирована утечкой личных данных пользователей. Помимо этого, она не стесняется открыто нарушать российское законодательство.