Московская область 18 мая начнет поэтапный выход из ограничений по коронавирусу

Власти Московской области с понедельника начнут снимать ограничения, действующие на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, с 18 мая в области разрешат работать предприятиям промышленного комплекса. Возобновится деятельность на стройках и в сфере ЖКХ.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что на всех объектах должны строго соблюдаться санитарные правила. Именно поэтому в первую очередь начнется работа тех отраслей, где возможно обеспечить социальную дистанцию людей и отсутствие контактов с посторонними.

Воробьев отметил, что работа торговых предприятий, реализующих непродовольственные товары, продолжится в режиме онлайн. Правила сохранятся до тех пор, пока не будет подтверждена полная безопасность этих точек.