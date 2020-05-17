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16:41   17 Мая 2020
Общество

Общественники вступились за народный памятник солдату Яше Степанову в Петрозаводске

Общественники вступились за народный памятник солдату Яше Степанову в Петрозаводске

Петрозаводские активисты просят власти перенести площадку строительства нового детского сада из-за народного памятника Якову Степанову, погибшему в 1941 году. Вокруг монумента уже ведется работа по снятию грунта.

Солдат Красной армии Яков Степанов был убит финским снайпером в 1941 году на территории современного парка "Каменный бор". Очевидец произошедшего и друг Степанова Максим Марков в 1996 году увековечил память товарища стелой. Народный памятник оказался демонтирован в феврале, когда власти Петрозаводска приняли решение отвести территорию вокруг него под строительство детского сада. Однако жители города, выступающие за сохранение парка и находящегося в нем мемориала, восстановили памятник Яше Степанову на прежнем месте.

Сейчас стела находится на территории строительной площадки, на которой активно ведется работа по снятию грунта, сообщают активисты, их слова передает издание Daily. Монумент остается нетронутым, ранее фактом демонтажа оригинальной композиции заинтересовался Следственный комитет. Региональное отделение ведомства проводит проверку поданному факту.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #памятник #вов #петрозаводск

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