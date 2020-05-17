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16:31   17 Мая 2020
Общество

Математическая модель ситуации с COVID-19 в РФ показала, что пик заболеваемости пройден

Математическая модель ситуации с COVID-19 в РФ показала, что пик заболеваемости пройден

Российские специалисты представили математическую модель ситуации с коронавирусом в стране, продемонстрировавшую, что пик уже пройден, пишут СМИ.

Расчеты были составлены работниками проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ), передает РИА Новости. Согласно математической модели, Россия 8-9 мая преодолела пик COVID-19 — тогда медики выявляли свыше десяти тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Специалистам удалось обнаружить общую закономерность для российских регионов в распространении инфекции. По их словам, на начальных этапах количество пациентов возрастало плавно — благодаря мерам, предпринятым правительством, а потом произошли вспышки по причине большого скопления людей в некоторых местах. Позже этот показатель возрастал по экспоненте и достиг пикового значения к середине мая.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #пик #коронавирус #COVID-19

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