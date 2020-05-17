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 Ляшко рассказал в соцсетях о рождении сына

Ляшко рассказал в соцсетях о рождении сына
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16:22   17 Мая 2020
Политика

Ляшко рассказал в соцсетях о рождении сына

Ляшко рассказал в соцсетях о рождении сына

Руководитель Радикальной партии Украины Олег Ляшко во второй раз стал отцом. Политик на своей странице в соцсети Facebook сообщил о рождении сына.

Ляшко написал, что у него родился сын и это стало для него самым большим счастьем. У политика также есть 18-летняя дочь Владислава. Как назвали мальчика, в настоящий момент неизвестно, пишет канал "112".

Известно, что Ляшко осенью прошлого года вернулся к политической деятельности, заявив свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Однако в гонке за кресло главы страны он смог занять только седьмое место. Примечательно, что во втором туре Ляшко не выразил свою поддержку ни победившему Владимиру Зеленскому, ни его предшественнику Петру Порошенко.

За Радикальную партию в ходе выборов в Верховную раду проголосовали около 4% жителей Украины.

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Автор: Яна Либерман
#украина #радикальная партия #ляшко #сын #рождение

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