Сидоров: американцы поздно вспомнили про Арктику

Политолог Андрей Сидоров указал на запоздалую реакцию США и их союзников по НАТО в ответ на укрепление военной мощи России в Арктике.

Заявление первого заместителя помощника госсекретаря США Майкла Мерфи во время брифинга о том, что усиление России в Арктике ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, а также бросает Западу вызов, не остался в РФ без должного внимания. Так, по данному поводу в интервью RT примечательное мнение высказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Эксперт напомнил о недавнем вхождении в Баренцево море сразу четырех кораблей НАТО, что можно расценивать, как откровенную военную провокацию в адрес России, которая произошла после того, как российские десантники провели уникальные военные учения в Арктике. При этом им было отмечено, что до того, как РФ начала развивать свои арктические территории и закрывать бреши в обороне своей страны на данном направлении, американцы не проявляли должного внимания к этой зоне. Однако к настоящему моменту США и их союзникам проявлять такую активность уже поздно.

«НАТО и США поздно вспомнили про Арктику и теперь хотят наверстать упущенное», — со ссылкой на Сидорова отмечается источником.

При этом эксперт пояснил, что в настоящий момент американцы и их союзники специально нагнетают напряженность, поскольку им данное положение дел требуется для создания «нужного информационного фона по арктической проблеме». В этом контексте западные союзники, по его мнению, постоянно ищут «повод для принятия определенных решений, а также для поддержания определенного тонуса в том регионе, где НАТО и США, в отличие от России, не сумели добиться укрепления своих позиций».

В этом свете становится очевидно, что военные провокации США у границ России носят показательный характер с целью вызвать опрометчивые действия с российской стороны, которые можно будет интерпретировать в глазах мировой общественности, как агрессию с российской стороны. Это, в свою очередь, лишний раз демонстрирует тот факт, что американцы поздно вспомнили про Арктику и сейчас пытаются остановить дальнейшее наращивание там российского влияния за счет внешнего давления со стороны НАТО, которое осуществляется посредством информационной агрессии в рамках антироссийской гибридной войны, поскольку иные действия могут спровоцировать открытый вооруженный конфликт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил сдержанную реакцию РФ на заход кораблей НАТО в Баренцево море.