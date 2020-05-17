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16:04   17 Мая 2020
Политика

Джабаров считает, что на решение Зеленского по Донбассу "давят" националистические силы

Джабаров считает, что на решение Зеленского по Донбассу "давят" националистические силы

Заявления украинского президента Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе являются отвлекающим маневром для отхода от Минских договоренностей. Ситуацию на Украине прокомментировал сенатор РФ Владимир Джабаров.

По словам политика, позиция Украины в области Минских соглашений поменялась, но в худшую сторону. Ситуация демонстрирует, что Киев хочет отойти от договоренностей по Донбассу. Однако это не волеизъявление самого Зеленского. Скорее всего на него "давят" националистические силы, которые сейчас руководят Украиной.

Джабаров подчеркнул, что российская сторона надеется на позитивные решения по Донбассу. Европейские страны также заинтересованы в прекращении войны на Украине, однако власти страны не готовы идти им навстречу, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#украина #джабаров #зеленский

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