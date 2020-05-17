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Казаков объяснил, почему Япония инициировала расследование против ВОЗ

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17:26   17 Мая 2020
Весь мир

Казаков объяснил, почему Япония инициировала расследование против ВОЗ

Казаков объяснил, почему Япония инициировала расследование против ВОЗ

Между Соединенными Штатами и Китаем преобладают конфликтные и трудные отношения. На фоне пандемии эти страны ведут друг с другом сложные экономические и политические игры, в которые может оказаться втянута и Япония — возможно, против своей воли.

О том, почему Япония может поддержать Штаты в противостоянии с Китаем, в воскресенье, 17 мая, рассуждает старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской академии наук Олег Казаков, мнение которого приводит ФБА «Экономика сегодня».

Ранее о планах Японии инициировать расследование в отношении ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) из-за ее неправильных действий в начале распространения вируса COVID-19 сообщило издание The Mainichi, приводя соответствующее заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ. Также эти планы подтвердил и глава японского МИД Тошимицу Мотеги.

С инициативой начать расследование, как предполагается, Япония выступит 18 мая на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Казаков объяснил, почему Япония инициировала расследование против ВОЗ

По мнению Олега Казакова, Япония, находясь с тесных военных и политических связях с США, не может игнорировать их позицию по ряду вопросов, в том числе в тех, что касаются взаимоотношений с Китаем.

«Как известно, у японской стороны сложились противоречивые отношения со стороной китайской. Несмотря на это, Япония старается выстраивать относительно нормальный диалог с Китаем, — напомнил эксперт. — Однако существование военно-политического альянса Япония — Соединенные Штаты Америки вынуждает Токио всегда прислушиваться к мнению американской стороны».

В апреле 2020 года президент США Дональд Трамп поручил расследовать историю с возможным сговором Китая и ВОЗ с целью скрыть информацию об истинных причинах возникновения коронавируса нового типа. Предполагается, что расследование будут проводить АНБ (Агентство нацбезопасности, ЦРУ и Разведуправление Министерства обороны США).

Казаков объяснил, почему Япония инициировала расследование против ВОЗ

Помимо США к версии несвоевременной реакции ВОЗ на ситуацию с распространением эпидемии коронавируса склоняются еще несколько стран, включая европейские. А Япония против воли может оказаться в тех сложных экономических и политических играх, которые ведут между собой Пекин и Вашингтон.

«Продолжающаяся до сих пор история с появлением коронавирусной инфекции и мнением Соединенных Штатов Америки о том, что вирус появился именно на китайской территории, втянула и Японию. В связи с чем Пекин теперь должен, как считает Вашингтон, расплачиваться за возникновение и распространение инфекции за пределами Китая», — отметил эксперт.

Теперь японской стороне, по его словам, придется занять позицию, которая будет во всем устраивать президента США Дональда Трампа, однако, ее расследование причин возникновения инфекции и путей ее распространения вряд ли возымеет политическое значение.

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Автор: Александр Люблинский
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