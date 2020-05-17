Кошкин считает, что Запад и Турция препятствуют послевоенному восстановлению Сирии

Сирийский лидер Башар Асад предпринимает все необходимые меры в рамках послевоенного восстановления САР для возврата страны к мирному образу жизни, заявил военный политолог Андрей Кошкин.

Восстановительные работы производятся силами администрации провинции Эль-Кунейра и ряда правительственных организаций, передает ФАН. Как заявил глава региона Хусейн Исаак, в пригороде Дамаска разбираются завалы и свалки в рамках улучшения жилищных условий беженцев. Кроме того, подобные меры нацелены на повышение безопасности граждан в условиях распространения коронавируса нового типа.

Правительство САР способствует возвращению вынужденно перемещенных лиц, приближая переход государства к мирной жизни после войны, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с ФАН.

"Мы видим, что на сегодняшний день официальным Дамаском на подконтрольных территориях делает все, чтобы люди могли вернуться и начать жить мирной жизнью: строить дома, работать, развивать экономику и чувствовать себя в безопасности", — констатировал Кошкин.

Этот процесс сильно затормаживается Турцией и западными государствами, препятствующими осуществлению восстановительных работ, отметил эксперт. Политолог подчеркнул, что реконструкция инфраструктуры очень важна для возвращения беженцев.