Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.

Как сообщает издание Sunday Times, на седьмом месте находится бенефициар USM Holdings Усманов. Его богатство британские журналисты оценивают в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов, это больше триллиона рублей. На 11-й позиции оказался глава "Альфа-Групп" Фридман, состояние которого газета оценила в 10,23 млрд фунтов стерлингов, то есть 911 миллионов рублей.

Миллиардер Абрамович занимает 12 строчку британского рейтинга, его активы составляют 10,16 миллиарда фунтов — 905 миллионов рублей. А возглавил топ-20 Джеймс Дайсон, который основал компанию Dyson. По мнению редакции, за время пандемии коронавируса самые богатые люди Великобритании потеряли около 54 миллиардов фунтов стерлингов.

Британские ученые хотят провести исследование и выяснить, умеют ли собаки находить коронавирус у человека. На опыты уже выделили 500 тыс. фунтов стерлингов. Испытания проведут в Лондонской школе гигиены и тропической медицины совместно с Даремским университетом и британской благотворительной организацией Medical Detection Dogs.