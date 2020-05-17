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Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

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 Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"

Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"
Саудовская Аравия приобрела доли в Facebook и Boeing на средства из резервного фонда

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14:53   17 Мая 2020
Политика

Власти утвердили новый механизм приостановки работы компаний во время пандемии

Власти утвердили новый механизм приостановки работы компаний во время пандемии

Решение о приостановке деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей должно быть согласовано с ведомствами и оперштабом по борьбе с распространением COVID-19. Указ о введении нового механизма принят кабмином РФ.

Указ Правительства России позволит профильным министерствам составить собственное мнение о целесообразности остановки работы компаний в связи с пандемией COVID-19. Теперь руководители регионов должны направлять решение о закрытии предприятий в Минэкономразвития. Специалисты ведомства в течение суток проанализируют его и передадут данные Роспотребнадзору. Если ограничение работы потребует дополнительной государственной поддержки предпринимателя, то вопрос об этом изучит Министерство финансов РФ.

Окончательное решение по вопросу будет принимать оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом аналитики получат возможность узнать экспертное мнение коллег из профильных министерств.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #правительство рф #предпринимательство #коронавирус

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