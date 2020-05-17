Решение о приостановке деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей должно быть согласовано с ведомствами и оперштабом по борьбе с распространением COVID-19. Указ о введении нового механизма принят кабмином РФ.

Указ Правительства России позволит профильным министерствам составить собственное мнение о целесообразности остановки работы компаний в связи с пандемией COVID-19. Теперь руководители регионов должны направлять решение о закрытии предприятий в Минэкономразвития. Специалисты ведомства в течение суток проанализируют его и передадут данные Роспотребнадзору. Если ограничение работы потребует дополнительной государственной поддержки предпринимателя, то вопрос об этом изучит Министерство финансов РФ.

Окончательное решение по вопросу будет принимать оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом аналитики получат возможность узнать экспертное мнение коллег из профильных министерств.