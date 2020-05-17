Путин призвал сделать упор на высокие технологии для сохранения цивилизации РФ
Российская Федерация должна делать упор на высокие технологии для сохранения своей цивилизации. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.
"Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация", — приводит слова российского лидера ТАСС.
Глава страны подчеркнул, что РФ — это многонациональное государство с множеством культур, вероисповеданий и традиций. И, чтобы сохранить все это, следует сделать упор именно на высокие технологии и их будущее развитие.
Ранее Путин заявил о преимуществе РФ в сфере высокотехнологичных вооружений. Наша страна — единственное государство, которое имеет свои уникальные проекты в этой области.