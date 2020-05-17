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Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

 Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"

Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"
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14:36   17 Мая 2020
Политика

Путин призвал сделать упор на высокие технологии для сохранения цивилизации РФ

Путин призвал сделать упор на высокие технологии для сохранения цивилизации РФ

Российская Федерация должна делать упор на высокие технологии для сохранения своей цивилизации. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация", — приводит слова российского лидера ТАСС.

Глава страны подчеркнул, что РФ — это многонациональное государство с множеством культур, вероисповеданий и традиций. И, чтобы сохранить все это, следует сделать упор именно на высокие технологии и их будущее развитие.

Ранее Путин заявил о преимуществе РФ в сфере высокотехнологичных вооружений. Наша страна — единственное государство, которое имеет свои уникальные проекты в этой области.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #технологии

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