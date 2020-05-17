Метеоролог Позднякова заявила, что тепло не вернется в Москву раньше 25 мая

Тепло придет в российскую столицу 25–30 мая, рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В эти дни ожидается потепление, а атмосферное давление начнет расти, рассказала Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом "360". Сейчас температура в Москве ниже нормы, отметила метеоролог. Циркуляция воздуха в этих широтах такова, что циклоны проходят практически через их территорию, объяснила главный специалист столичного Метеобюро.

Для текущего сезона подобное несвойственно, добавила Позднякова. Циклоны в это время года должны проходить гораздо севернее. Российская столица постоянно находится в облаках, напомнила метеоролог. Город расположен в зоне умеренных ветров. С синоптиками, прогнозирующими аномальное похолодание, Позднякова не согласна.

В Москве похолодание не ожидается, оно продолжается, отметила собеседница канала. До 25 мая характер погоды практически не будет меняться. Днем столбики термометров будут показывать от 13 до 16 градусов тепла. Ночью ожидается "слабая положительная температура", резюмировала Позднякова.