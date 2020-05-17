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Саудовская Аравия приобрела доли в Facebook и Boeing на средства из резервного фонда

Саудовская Аравия приобрела доли в Facebook и Boeing на средства из резервного фонда

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14:26   17 Мая 2020
Экономика

Саудовская Аравия приобрела доли в Facebook и Boeing на средства из резервного фонда

Саудовская Аравия приобрела доли в Facebook и Boeing на средства из резервного фонда

Мировой финансовый кризис используется саудитами для покупки ценных бумаг крупнейших западных компаний. Эр-Рияд тратит миллиарды из резервов для увеличения доли в Facebook, Boeing и ряде энергетических компаний.

Саудиты намерены максимально эффективно использовать средства из резервов Суверенного фонда и упрочить свое влияние на западных биржах. В период снижения стоимости ценных бумаг Эр-Рияд направляет миллиарды на покупку долей в крупнейших компаниях Запада, сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Так, Эр-Рияд вложил в авиационную компанию Boeing 713 млн долларов. Также приобретены акции Disney — ведущего игрока на рынке индустрии развлечений, Facebook и Bank of America. Параллельно схожие процессы фиксируются на энергетическом рынке. Саудовская Аравия, по мнению экспертов, готова рисковать средствами для усиления своей роли в мировой финансовой системе.

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Автор: Яна Либерман
#акции #саудовская аравия #резервы #facebook #boeing

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