Швейцер назвал пропагандистскими вбросы ЕК о "дезинформации" про COVID-19 в РФ

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано выступил с заявлением, что из РФ якобы исходит дезинформация о новом коронавирусе. Событие прокомментировал завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Швейцер отметил, что это позиция ЕК, которая не возымеет какого-либо результата. По словам эксперта, абсолютно нелепо винить во всем российскую сторону. В настоящий момент эпидемиологическая обстановка по всему миру трудная, а выход из нее не найден. Поэтому аналогичные вбросы пропагандистского характера не являются чем-то удивительным, пишет РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что подобные гадости озвучиваются потому, что в ЕК нет конструктивных предложений. Швейцер также выразил непонимание, почему некоторые не хотят объединить усилия для противостояния коронавирусу нового типа.

Швейцер полагает, что не все европейские государства разделяют позицию ЕК.