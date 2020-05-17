Журналисты ФАН призвали "Альянс врачей" отчитаться за траты пожертвований на СИЗ
"Альянс врачей" мог присвоить себе до двух миллионов рублей после закупки средств индивидуальной защиты для медиков.
Организация уже отличилась вбросами о якобы недостаточном оснащении российских больниц средствами индивидуальной защиты (СИЗ). При этом в Минздраве неоднократно повторяли: медики, которые напрямую работают с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены всеми условиями для сохранения безопасности здоровья.
Средства на закупку СИЗ давали в основном россияне, которые осуществляли пожертвования в фонд организации. Тесно связанный с признанным в Российской Федерации иностранным агентом "Фондом борьбы с коррупцией" "Альянс врачей" не предоставил подробных отчетов, вместо этого они опубликовали инфографику. На иллюстрациях нет точной информации, сколько стоили маски, респираторы и костюмы, которыми теперь пользуются доктора. Журналисты Федерального агентства новостей, ориентируясь на цены, которые представлены в Сети, предположили, что "Альянс" мог завладеть чужим имуществом. Такие действия квалифицируются ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество.
Сотрудники организации осуществляли несколько выездов в медучреждения, в ходе которых передавали медикам СИЗ. После каждой из них они публиковали инфографику, которая, судя по данным издания, не совпадает с действительностью. Самой затратной оказалась четвертая поездка. Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева сообщила: итоговая сумма составила более 1,5 млн рублей. Однако, если пересчитать средства, то выходит, что на самом деле на все купленное в среднем можно потратить чуть более 715 тыс. рублей. С пересчетом всех масок и респираторов по полной цене итоговая сумма все равно кардинально отличается от той, что назвала руководитель организации — примерно на более чем 808 тыс. рублей.
Всего сотрудники ФАН провели подсчеты по шести последним выездам "Альянса врачей". В каждую из недель было заподозрено злоупотребление средствами жертвователей. Так как работники организации не предоставили никаких чеков и документов о закупках. Поэтому журналисты призвали "Альянс" и его главу Васильеву предоставить полноценную отчетность о закупках СИЗ для российских докторов.