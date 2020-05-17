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13:44   17 Мая 2020
Общество

Попова заявила об остановке распространения коронавируса в России

Попова заявила об остановке распространения коронавируса в России

Распространение пандемии коронавируса нового типа в России остановлено. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, сегодня можно говорить о стабилизации ситуации по всей стране.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за минувшие сутки в РФ было выявлено менее 10 000 новых случаев коронавирусной инфекции. Более половины регионов начали постепенно отменять действовавшие из-за пандемии ограничения.

Ранее Попова говорила о том, что за ситуацией необходимо понаблюдать в течение двух недель. Это позволит понять, как следует действовать дальше. Речь шла о возможном возобновлении работы российских курортов.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #роспотребнадзор #попова #коронавирус

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