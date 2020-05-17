Вице-премьер РФ Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров из стран ЕАЭС

Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор должны подготовить предложения по исключению поставок в Россию санкционных продуктов из стран ЕАЭС, говорится в поручении вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ведомства, в свою очередь, должны будут представить предложения правительству до 22 мая 2020 года. В пресс-службе Россельхознадзора сообщили ТАСС, что представители ведомства уже начали разработку своих предложений. В Минсельхозе, Минэкономразвития и Минпромторге на запросы пока не ответили.

Поводом для разработки предложений стали поставки в Россию из Белоруссии (является членом Евразийского экономического союза — ЕАЭС) шампиньонов, которые могли быть выращены в Польше. Об этом говорится в письме зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева.

Он рассказал, что гендиректор агрофирмы "Выборжец", которая занимается производством свежих овощей в Северо-Западном регионе, Александр Заклепкин обратился в Совфед с просьбой ужесточить контроль за ввозом грибов из Белоруссии в Россию. По словам Заклепкина, поставки шампиньонов из соседней республики резко возросли, причем их цены ниже, чем себестоимость российского производства.

Россия в августе 2014 года ввела продовольственное эмбарго на ряд товаров из Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на введенные санкции в отношении РФ. Под запрет попали мясо, рыба, колбасы, молоко, овощи, фрукты, молочная продукция, сыры и орехи. Ограничения продолжают действовать и в настоящий момент.