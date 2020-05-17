Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналисты ФАН призвали "Альянс врачей" отчитаться за траты пожертвований на СИЗ

Журналисты ФАН призвали "Альянс врачей" отчитаться за траты пожертвований на СИЗ

 Попова заявила об остановке распространения коронавируса в России

Попова заявила об остановке распространения коронавируса в России
Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

 Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"

Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"
Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

 Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска
Журналисты ФАН призвали "Альянс врачей" отчитаться за траты пожертвований на СИЗ

Журналисты ФАН призвали "Альянс врачей" отчитаться за траты пожертвований на СИЗ

 Попова заявила об остановке распространения коронавируса в России

Попова заявила об остановке распространения коронавируса в России
Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

 Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"

Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"
Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

 Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска
13:38   17 Мая 2020
Политика

Вице-премьер РФ Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров из стран ЕАЭС

Вице-премьер РФ Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров из стран ЕАЭС

Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор должны подготовить предложения по исключению поставок в Россию санкционных продуктов из стран ЕАЭС, говорится в поручении вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ведомства, в свою очередь, должны будут представить предложения правительству до 22 мая 2020 года. В пресс-службе Россельхознадзора сообщили ТАСС, что представители ведомства уже начали разработку своих предложений. В Минсельхозе, Минэкономразвития и Минпромторге на запросы пока не ответили.

Поводом для разработки предложений стали поставки в Россию из Белоруссии (является членом Евразийского экономического союза — ЕАЭС) шампиньонов, которые могли быть выращены в Польше. Об этом говорится в письме зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева.

Он рассказал, что гендиректор агрофирмы "Выборжец", которая занимается производством свежих овощей в Северо-Западном регионе, Александр Заклепкин обратился в Совфед с просьбой ужесточить контроль за ввозом грибов из Белоруссии в Россию. По словам Заклепкина, поставки шампиньонов из соседней республики резко возросли, причем их цены ниже, чем себестоимость российского производства.

Россия в августе 2014 года ввела продовольственное эмбарго на ряд товаров из Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на введенные санкции в отношении РФ. Под запрет попали мясо, рыба, колбасы, молоко, овощи, фрукты, молочная продукция, сыры и орехи. Ограничения продолжают действовать и в настоящий момент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #эмбарго #белоруссия #еаэс #продовольствие #абрамченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...