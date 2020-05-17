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13:28   17 Мая 2020
Общество

Выпускники школ не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике в 2020 году

Выпускники школ не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике в 2020 году

Единый госэкзамен по математике базового уровня в этом году проводиться не будет, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Решение было принято в связи с тем, что госэкзамен требовался для итоговой аттестации. После сдачи выпускником экзамена ему выставляли итоговую оценку по математике, после чего ему выдавали документ об аттестации, заявила Решетникова в ходе эфира на радио "Комсомольская правда". В 2020 году к ЕГЭ будут допущены только те выпускники школ, которые приняли решение поступать в высшие учебные заведения.

ЕГЭ планируют провести 19 июня. Информацией поделились в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки России. В ведомстве также допускают и более поздние варианты проведения Единого государственного экзамена. Решение о переносе зависит от эпидемиологической обстановки в России.

Новейшие данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией можно отследить на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Там публикуются окончательные результаты профильных ведомств, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в Российской Федерации.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #егэ #коронавирус

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