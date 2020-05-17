Поляки усомнились в целесообразности газопровода Baltic Pipe

Польский газопровод Baltic Pipe может оказаться ненужным к моменту ввода в эксплуатацию из-за изменений, которые претерпевают тренды мировой энергетики.

Такое мнение высказывает автор материала, опубликованного польским аналитическим изданием Nowa Konfederacja. Польским властям следовало бы серьезно проанализировать стратегические приоритеты страны в области энергоносителей и обратить внимание на тучи, которые сгущаются над газовым топливом, говорится в статье.

«Увлекшись возможностью активно формировать свой энергетический рынок, мы можем начать движение к целям, которые не соответствуют сегодняшним реалиям, и это вызывает тревогу. Baltic Pipe – мечта, которая исполнилась слишком поздно», — пишет автор.

Говоря об этом, журналисты имеют в виду концепцию Европейского зеленого курса, которая активно внедряется в Польше и нашла отражение в энергетической стратегии страны. В частности, в документе говорится, что к 2040 году Варшава собирается добиться того, чтобы доля возобновляемых источников энергии в стране составила 34 процента, угля – 32 процента, атомной энергии – 18 процентов и газа лишь 16 процентов. То есть Польше предстоит решать непростую задачу оптимального использования возводящейся транспортной инфраструктуры.

«Возможностей для импорта газа в Европу становится больше, между тем спрос на это топливо на фоне экономического спада может значительно снизиться. Насколько успешно нам удастся распространять в европейских странах сырье, которое окажется в нашем распоряжении, зависит в таких обстоятельствах прежде всего от эффективных действий государства», — пишет автор.

Теперь же, отмечает он, когда российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось к Германии, нет никаких сомнений в том, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен. В конце 2019 года Россия уже ввела в эксплуатацию еще один свой газопровод «Турецкий поток», при этом в Европе были открыты 20 терминалов, принимающих сжиженный природный газ (СПГ).

«Уже несколько месяцев назад многие эксперты начали говорить о том, что объемы европейского рынка газа преувеличены, а мощности части новой инфраструктуры не удастся использовать в полной мере», — говорится в материале.

Дополнительно к этим факторам, в результате пандемии коронавируса произошло значительное снижение спроса на природный газ и во всех странах Евросоюза оказались полностью заполнены газовые хранилища.