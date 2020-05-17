Леонков объяснил, каким образом РФ совершила рывок в военных технологиях

Оборонный потенциал государства напрямую зависит от уровня развития науки в нем, поэтому очень важно уделять внимание выращиванию и образованию будущих инженеров.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков, комментируя интервью президента России Владимира Путина телепередаче «Москва. Кремль. Путин», в котором глава государства напомнил, что у нашей страны имеются уникальные виды вооружения, которыми пока не обладает ни одно другое государство. По словам президента, ничего этого не было бы, если бы в России не занимались серьезным развитием научных школ, фундаментальной науки и инженерных кадров.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, действительно, все российские достижения были основаны на еще советской образовательной системе.

«Она позволяла выпускать из школ талантливых инженеров, конструкторов и изобретателей, которые могли использовать полученные знания для развития научно-технического прогресса, в том числе и в военной отрасли», — напомнил Леонков.

И в этом плане, добавил он, в России все движется, «как по ступенькам» - каждое следующее поколение вооружения или военной техники основано на успешных образцах предыдущих поколений, а его новые возможности и функционал базируются на тех фундаментальных открытиях, которые совершают российские ученые в области материаловедения и энергетики.

«К сожалению, система образования, давшая нам столько гениальных ученых, была разрушена в 90-х. И с этой проблемой столкнулись руководители военно-промышленного комплекса, — отметил эксперт. — Чтобы обеспечить рывок в технологиях, им пришлось в инициативном порядке еще со школьной скамьи воспитывать будущие кадры, которые могли бы работать в их конструкторских бюро».

Этот момент Леонков подчеркнул особенно, российский Военно-промышленный комплекс непосредственно принял участие в образовании своих лучших специалистов, чьи результаты работы были продемонстрированы в ходе обращения президента РФ к Федеральному собранию в 2018 году.