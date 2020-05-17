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Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

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13:15   17 Мая 2020
Политика

Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

Шевченко считает, что Украине необходима система здравоохранения СССР

Пандемия COVID-19 показала, что Украине необходима советская система здравоохранения. Ситуацию на фоне распространения коронавируса прокомментировал депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.

По словам парламентария, введенная бывшим главой Минздрава Украины Ульяной Супрун система здравоохранения оказалась беспомощной в условиях пандемии, пишет РИА Новости

Евгений Шевченко заявил, что коронавирус дал понять — Украине необходима система здравоохранения СССР.

"Да, я хочу, чтобы была система, как в СССР", — сообщил Шевченко. 

Политик подчеркнул, что советская система здравоохранения смогла в свое время преодолеть угрозы, которые серьезнее пандемии коронавируса.

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Автор: Илья Романович
#украина #ссср #шевченко #коронавирус

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