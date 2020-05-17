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 Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"

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12:48   17 Мая 2020
Экономика

Аналитик Коган прогнозирует укрепление рубля на фоне сокращения производства в США

Аналитик Коган прогнозирует укрепление рубля на фоне сокращения производства в США

Обстановка на мировом финансовом рынке зависит от экономики США, снижающих производство из-за пандемии коронавируса. Эксперт Михаил Коган считает, что в сложившихся условиях рубль продолжит укрепляться.

Показатели экономики США по-прежнему снижаются в связи с ограничительными мерами, введенными властями страны для противодействия COVID-19. Производство и торговля продолжают сокращаться, что негативно влияет на устойчивость доллара и других иностранных валют. Потери на торгах пока достигают 0,7%, однако это будет оказывать эффект на российский рубль.

Курсы доллара и евро могут снизиться до 72,6 рубля и 79 рублей соответственно, рассказал Коган "Российской газете". Благотворно на процесс укрепления национальной валюты влияет и монетарная политика Центробанка РФ, который в июне может вновь провести снижение ключевой ставки. Кроме того, инвесторы ждут скорого восстановления спроса на энергоресурсы, что также крайне выгодно России.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #прогноз #рубль #курсы валют #цены на нефть

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