Аналитик Коган прогнозирует укрепление рубля на фоне сокращения производства в США

Обстановка на мировом финансовом рынке зависит от экономики США, снижающих производство из-за пандемии коронавируса. Эксперт Михаил Коган считает, что в сложившихся условиях рубль продолжит укрепляться.

Показатели экономики США по-прежнему снижаются в связи с ограничительными мерами, введенными властями страны для противодействия COVID-19. Производство и торговля продолжают сокращаться, что негативно влияет на устойчивость доллара и других иностранных валют. Потери на торгах пока достигают 0,7%, однако это будет оказывать эффект на российский рубль.

Курсы доллара и евро могут снизиться до 72,6 рубля и 79 рублей соответственно, рассказал Коган "Российской газете". Благотворно на процесс укрепления национальной валюты влияет и монетарная политика Центробанка РФ, который в июне может вновь провести снижение ключевой ставки. Кроме того, инвесторы ждут скорого восстановления спроса на энергоресурсы, что также крайне выгодно России.