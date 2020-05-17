Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"

Российское посольство выражает протест в связи с принятым в Латвии законом о переводе обучения в детских садах полностью на латышский язык. Русскоязычные дети стали заложниками режима националистически настроенных латвийских депутатов.

По словам дипломатов, политические игры Латвии поставили в сложное положение национальные меньшинства. Принятый закон о переводе обучения показывает отношение властей страны к русскоязычному населению как к людям "второго сорта".

Российские политики обратили внимание, что в результате деятельности националистически настроенных парламентариев Латвии страдают дети нацменьшинств. Подобные действия предпринимаются для завоевания голосов избирателей, пишет РИА ФАН.