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12:48   17 Мая 2020
Политика

Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"

Латышские депутаты расценивают русскоязычное население страны как "второсортное"

Российское посольство выражает протест в связи с принятым в Латвии законом о переводе обучения в детских садах полностью на латышский язык. Русскоязычные дети стали заложниками режима националистически настроенных латвийских депутатов.

По словам дипломатов, политические игры Латвии поставили в сложное положение национальные меньшинства. Принятый закон о переводе обучения показывает отношение властей страны к русскоязычному населению как к людям "второго сорта".

Российские политики обратили внимание, что в результате деятельности националистически настроенных парламентариев Латвии страдают дети нацменьшинств. Подобные действия предпринимаются для завоевания голосов избирателей, пишет РИА ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#латвия #рига #посольство рф #нацменьшинства

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