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12:45   17 Мая 2020
Общество

Минобрнауки решает вопрос об увеличении числа бюджетных мест в вузах РФ

Минобрнауки решает вопрос об увеличении числа бюджетных мест в вузах РФ

Решение об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах еще не принято. Но со следующего года их станет больше, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Места на 2020 год выделили еще в мае 2019 года. Это связано с работой системы распределения контрольных цифр приема, объяснил Фальков. Сейчас вопрос прорабатывается вновь. Рассматриваются высшие учебные заведения, для которых эта мера необходима. Но окончательное решение пока не принято.

С каждым годом количество бюджетных мест в российских вузах только растет, обратил внимание Фальков. С 2021 года произойдет существенное увеличение, которое будет рассчитано вплоть до 2024 года. На это уже выделены средства из бюджета, заключил министр.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #вуз #бюджетные места

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