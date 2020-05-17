Глава Крыма не исключил открытия гостиниц и санаториев после 15 июня

Гостиницы и санатории в Крыму могут открыться после 15 июня, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Поэтапное восстановление курортной инфраструктуры полуострова будет зависеть от эпидемиологической обстановки, отметил Аксенов. При этом он допустил сценарий развития ситуации, при котором оздоровительные комплексы и гостиницы в Крыму могут возобновить работу во второй половине июня. Глава Крыма объяснил, что речь идет о возобновлении внутреннего туризма, открытие которого будет возможно при отсутствии массового заражения.

В крымских медучреждения проходят лечение 272 пациента с выявленным коронавирусом, из них 14 диагнозов было поставлено за последние сутки. Достоверная информация об эпидемиологической обстановке представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.