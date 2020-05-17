Медицинским учреждениям страны абсолютно невыгодно сообщать заниженные сведения о смертельных случаях среди пациентов с выявленным коронавирусом нового типа. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова подчеркнула, что подобные действия не несут никакой выгоды. Речь идет и о тарифах на лечение.

Ранее сначала западные, а потом и некоторые российские СМИ стали распространять публикации, в которых утверждалось, что статистика по коронавирусу в РФ якобы не соответствует действительности. Однако эти вбросы были опровергнуты официальными лицами.

Вице-премьер вновь напомнила, что количество летальных случаев в России на фоне пандемии коронавируса почти в семь раз ниже, чем в других странах. Обновленные сведения следует ожидать после 20 мая, когда будет обработана информация из ЗАГСов.

По словам Голиковой, российские врачи не скрывают сведения о причинах смерти. Что до оплаты лечения пациентов с коронавирусом, то оно покрывается обязательной медстраховкой. Это достаточно большой тариф. Исходя из этого, медики, скорее, заинтересованы в том, чтобы ставить всем такой диагноз, но это не про наших врачей, заметила вице-премьер.