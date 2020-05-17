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Голикова заявила о невыгодности занижения смертности по COVID-19
Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

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11:55   17 Мая 2020
Общество

Российские медики второй день подряд фиксируют меньше 10 тыс. новых пациентов с COVID-19

Российские медики второй день подряд фиксируют меньше 10 тыс. новых пациентов с COVID-19

Число новых пациентов с коронавирусной инфекцией второй день подряд не поднимается выше десяти тысяч.

За минувшие сутки медики в Российской Федерации выявили 9709 новых случаев COVID-19. Накануне на территории государства было зарегистрировано 9200 человек с подтвержденным диагнозом. Суточный прирост составляет 3,6%, следует из официальной статистики оперативного штаба по борьбе и мониторингу эпидемиологической ситуации.

Медики обнаружили 3855 граждан с COVID-19 в Москве за последние 24 часа и 907 в Подмосковье. В Санкт-Петербурге известно о 451 новом случае. За все время борьбы с пандемией в стране зафиксированы всего 281 752 пациента с коронавирусной инфекцией.

Актуальную информацию публикуют на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#пациенты #коронавирус

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