Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Крыма не исключил открытия гостиниц и санаториев после 15 июня

Глава Крыма не исключил открытия гостиниц и санаториев после 15 июня

 Голикова заявила о невыгодности занижения смертности по COVID-19

Голикова заявила о невыгодности занижения смертности по COVID-19
Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

 Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая
Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

 Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО

Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО
Глава Крыма не исключил открытия гостиниц и санаториев после 15 июня

Глава Крыма не исключил открытия гостиниц и санаториев после 15 июня

 Голикова заявила о невыгодности занижения смертности по COVID-19

Голикова заявила о невыгодности занижения смертности по COVID-19
Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

 Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая
Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

 Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО

Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО
11:53   17 Мая 2020
Общество

Экзамены в вузах России могут пройти дистанционно в 2020 году

Экзамены в вузах России могут пройти дистанционно в 2020 году

Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в РФ. В связи с пандемией коронавирусной инфекции правительство вынуждено принимать ограничительные меры. Сегодня все школьники и студенты обучаются в дистанционном формате. Студенты также вынуждены готовиться к сдаче экзаменов удаленно. Лишь при соблюдении правил самоизоляции возможно уменьшить число заболевших коронавирусом в Российской Федерации. 

Достоверная информация о решениях, принятых властями страны, приводится на специализированном сайте стопкоронавирус.рф. Там также описаны симптомы заболевания, после обнаружения которых нужно незамедлительно обратиться за помощью медиков, и представлен телефон всероссийской горячей линии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #минобрнауки #экзамены #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...