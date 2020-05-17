Экзамены в вузах России могут пройти дистанционно в 2020 году

Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в РФ. В связи с пандемией коронавирусной инфекции правительство вынуждено принимать ограничительные меры. Сегодня все школьники и студенты обучаются в дистанционном формате. Студенты также вынуждены готовиться к сдаче экзаменов удаленно. Лишь при соблюдении правил самоизоляции возможно уменьшить число заболевших коронавирусом в Российской Федерации.

Достоверная информация о решениях, принятых властями страны, приводится на специализированном сайте стопкоронавирус.рф. Там также описаны симптомы заболевания, после обнаружения которых нужно незамедлительно обратиться за помощью медиков, и представлен телефон всероссийской горячей линии.