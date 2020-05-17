Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

Человечество лишь сообща может полноценно осваивать космическое пространство, и Россия должна участвовать в таких глобальных проектах.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал член Совета Федерации, первый зампредседателя Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя недавнее заявление представителя NASA Майкла Голда о том, что появившиеся в СМИ сообщения о нежелании США допустить Россию до освоения Луны «не совсем корректно» отображают реальную ситуацию.

Ранее Голд опроверг слухи о том, что Соединенные Штаты не хотят включать РФ в состав стран-участниц проекта «Соглашения Артемиды», предполагающего добычу полезных ископаемых на Луне.

«Уверен, что нашей стране стоит участвовать в подобных глобальных проектах. Делать их совместно с другими космическими державами будет значительно легче, нежели в одиночку», — отметил Клинцевич.

При этом сенатор добавил, что в данном конкретном случае, он сомневается, что на Луне будут найдены ценные ресурсы, а если это и произойдет, то нашей стране для участия в их добыче выдвинут такие унизительные условия, что лучше вообще с этим не связываться.

Окончательное решение по этим вопросам, по словам Клинцевича, будут принимать Роскосмос или МИД РФ – ведомства, компетентные в этой области, но нельзя забывать, что у России есть международные партнеры, продвинутые в технологическом плане, и она может сама создать сильную коалицию, которая будет заниматься изучением космоса.

При этом сенатор отметил, что в процессе наблюдения за процессами, которые происходят вокруг «Соглашения Артемиды», у него возникает ряд сомнений. В частности, по его словам, происходит формирование не коммерческого и не исследовательского проектов, а нового военного блока.

«У меня с каждым днем все больше и больше создается впечатление, что американцы создают второе, но уже космическое НАТО. И это вызывает серьезную озабоченность», — подчеркнул Клинцевич.

Также, он напомнил, что у России и Соединенных Штатов есть совместный опыт управления масштабными космическими проектами, об этом говорит пример орбитальной станции «Мир».