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13:14   17 Мая 2020
Весь мир

Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

Человечество лишь сообща может полноценно осваивать космическое пространство, и Россия должна участвовать в таких глобальных проектах.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал член Совета Федерации, первый зампредседателя Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя недавнее заявление представителя NASA Майкла Голда о том, что появившиеся в СМИ сообщения о нежелании США допустить Россию до освоения Луны «не совсем корректно» отображают реальную ситуацию.

Ранее Голд опроверг слухи о том, что Соединенные Штаты не хотят включать РФ в состав стран-участниц проекта «Соглашения Артемиды», предполагающего добычу полезных ископаемых на Луне.

Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

«Уверен, что нашей стране стоит участвовать в подобных глобальных проектах. Делать их совместно с другими космическими державами будет значительно легче, нежели в одиночку», — отметил Клинцевич.

При этом сенатор добавил, что в данном конкретном случае, он сомневается, что на Луне будут найдены ценные ресурсы, а если это и произойдет, то нашей стране для участия в их добыче выдвинут такие унизительные условия, что лучше вообще с этим не связываться.

Окончательное решение по этим вопросам, по словам Клинцевича, будут принимать Роскосмос или МИД РФ – ведомства, компетентные в этой области, но нельзя забывать, что у России есть международные партнеры, продвинутые в технологическом плане, и она может сама создать сильную коалицию, которая будет заниматься изучением космоса.

Клинцевич уличил США в создании «космического НАТО»

При этом сенатор отметил, что в процессе наблюдения за процессами, которые происходят вокруг «Соглашения Артемиды», у него возникает ряд сомнений. В частности, по его словам, происходит формирование не коммерческого и не исследовательского проектов, а нового военного блока.

«У меня с каждым днем все больше и больше создается впечатление, что американцы создают второе, но уже космическое НАТО. И это вызывает серьезную озабоченность», — подчеркнул Клинцевич.

Также, он напомнил, что у России и Соединенных Штатов есть совместный опыт управления масштабными космическими проектами, об этом говорит пример орбитальной станции «Мир».

«В целом, на фоне других стран мы, в плане освоения космического пространства, смотримся достаточно неплохо. И довольно странно, что среди тех стран, которые вошли в «Соглашения Артемиды», нет нашей — не предложить России (при всех ее ресурсах и возможностях!) участвовать в таком ответственном проекте, каким является освоение Луны, по меньшей мере безответственно», — заключил сенатор.

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Автор: Александр Люблинский
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