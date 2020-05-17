Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп занимается дискредитацией военного блока НАТО, распространяя сообщения о его неактуальности. С таким заявлением выступил депутат бундестага Германии Рольф Мютцених. Его мнение приводят местные СМИ.

Немецкий парламентарий отметил, что Трамп стал "бактерией" для НАТО. По словам Мютцениха, американский лидер своими заявлениями, что Североатлантический альянс изжил себя, ослабляет организацию.

Мютцених также занял жесткую позицию по отношению к ядерной стратегии США. Депутат бундестага подчеркнул, что в рамках этой стратегии существует вероятность применения тактических боеголовок, пишет RT.

Ранее парламентарий уже призывал власти ФРГ обеспечить вывод ядерных вооружений США с территории страны. Эту позицию не поддержал глава немецкого МИД Хайко Маас. Нашлись противники предложения и среди других депутатов.