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 Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО

Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО
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 Голикова заявила о невыгодности занижения смертности по COVID-19

Голикова заявила о невыгодности занижения смертности по COVID-19
Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

 Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

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 Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО

Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО
11:39   17 Мая 2020
Политика

Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО

Депутат бундестага обвинил Трампа в дискредитации НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп занимается дискредитацией военного блока НАТО, распространяя сообщения о его неактуальности. С таким заявлением выступил депутат бундестага Германии Рольф Мютцених. Его мнение приводят местные СМИ.

Немецкий парламентарий отметил, что Трамп стал "бактерией" для НАТО. По словам Мютцениха, американский лидер своими заявлениями, что Североатлантический альянс изжил себя, ослабляет организацию.

Мютцених также занял жесткую позицию по отношению к ядерной стратегии США. Депутат бундестага подчеркнул, что в рамках этой стратегии существует вероятность применения тактических боеголовок, пишет RT.

Ранее парламентарий уже призывал власти ФРГ обеспечить вывод ядерных вооружений США с территории страны. Эту позицию не поддержал глава немецкого МИД Хайко Маас. Нашлись противники предложения и среди других депутатов.

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Автор: Яна Либерман
#сша #нато #германия #трамп

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