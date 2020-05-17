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11:23   17 Мая 2020
Общество

Спрос на противовирусные препараты в России вырос в связи с пандемией COVID-19

Спрос на противовирусные препараты в России вырос в связи с пандемией COVID-19

Россияне активнее стали покупать противовирусные препараты в первом квартале 2020 года, считают аналитики компании DSM Group. Вероятно, рост интереса обусловлен пандемией коронавирусной инфекции и режимом самоизоляции.

Российские аптеки отмечают рост спроса на препараты противовирусного действия в период с января по март 2020 года. Всего за это время реализовано более 38 млн единиц товара — на 7 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Вместе со спросом растет и доходность фармацевтического сектора, сообщается в аналитическом материале DSM Group.

Так, в начале года компании реализовали противовирусных препаратов на 14,6 млрд рублей, данные приводит RT. В связи с распространением коронавируса россияне активнее приобретают товары для защиты своего здоровья. По данным экспертов, во время самоизоляции существенно вырос спрос на товары для профилактики и лечения респираторных болезней.

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Автор: Василий Пименов
#россия #здравоохранение #торговля #фармацевтика #коронавирус

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