Наибольшее количество людей с выявленной коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки медики зарегистрировали в Москве — 3855 человек.

Первые три позиции остаются неизменными. Московская область по-прежнему занимает второе место по числу зарегистрированных пациентов с коронавирусом, а Санкт-Петербург традиционно остается на третьей строчке — 451 новый случай за сутки.

Московская область готовится к частичному снятию ограничений. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, послабления могут начаться с 18 мая. Для этого необходимо, чтобы были выполнены три условия: массовое тестирование населения, 50% свободного коечного фонда, а ежедневный прирост новых пациентов с COVID-19 не должен превышать 1%.