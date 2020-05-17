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Голикова заявила о невыгодности занижения смертности по COVID-19
Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

Украинские СМИ обрадовались обмелению водохранилища в Симферополе

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11:18   17 Мая 2020
Общество

Оперштаб назвал регионы с самым большим числом пациентов с выявленным COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с самым большим числом пациентов с выявленным COVID-19 за сутки

Наибольшее количество людей с выявленной коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки медики зарегистрировали в Москве — 3855 человек.

Первые три позиции остаются неизменными. Московская область по-прежнему занимает второе место по числу зарегистрированных пациентов с коронавирусом, а Санкт-Петербург традиционно остается на третьей строчке — 451 новый случай за сутки.  

Московская область готовится к частичному снятию ограничений. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, послабления могут начаться с 18 мая. Для этого необходимо, чтобы были выполнены три условия: массовое тестирование населения, 50% свободного коечного фонда, а ежедневный прирост новых пациентов с COVID-19 не должен превышать 1%.

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Автор: Борис Нестеров
#медики #коронавирус

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