Вывозные рейсы доставят на родину россиян из шести стран

Российские самолеты доставят граждан в РФ из шести стран, заявили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Вывозные рейсы из Узбекистана, Молдавии, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении запланированы на 17 мая, отметили в российском ведомстве, пишет РИА Новости. В конце марта Россия закрыла свои границы из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас осуществляются лишь гуманитарные и вывозные рейсы.

Московский аэропорт Шереметьево в сутки может принять не более 500 граждан РФ, прибывших вывозными рейсами. Другие российские аэропорты могут принимать в течение суток не более 200 россиян, прилетевших из-за рубежа. Всех их помещают на обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Гражданам запрещено покидать свои дома в течение этого срока. Те, кто нуждается в продуктах или лекарствах, могут воспользоваться помощью волонтеров. Тест на COVID-19 прибывшие на территорию РФ граждане сдают прямо в аэропорту. Через 10 дней им необходимо повторно сдать анализы.