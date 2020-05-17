Сайт Znaj, зарегистрированный на Украине, выпустил материал о возможной катастрофе в Крыму. По мнению российских журналистов, эта публикация является новой попыткой информационной атаки на РФ.

Украинское издание радостно сообщило, что Симферопольское водохранилище мелеет. Ситуация якобы чревата экологической катастрофой для всего российского полуострова. СМИ связало проблему с тем, что Крым воссоединился с Россией.

Журналисты решили не упоминать, что под юрисдикцией Киева республика 36 лет назад находилась в аналогичной ситуации.

В России обратили внимание, что материал составлен непрофессионально. В нем издание называет водохранилище центральной артерией, что в корне неверно. Кроме того, украинские журналисты допустили опечатки и ошибки в тексте на родном языке.

Судя по всему, автор думал не о качестве публикации, а о тезисе, который необходимо продвинуть. Однако журналист забыл, что именно Киев прекратил подачу пресной воды в республику через Северо-Крымский канал. Так Украина рассчитывала вернуть полуостров себе, запугав своих бывших сограждан. Подробно об этом читайте на сайте "ПолитРоссии".