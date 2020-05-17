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11:41   17 Мая 2020
Весь мир

Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

Детище Илона Маска – спутники Starlink, которые по официальной версии предназначены для раздачи скоростного интернета на территории Соединенных Штатов Америки, на самом деле имеют огромный военный потенциал.

С таким заявлением в беседе с телеканалом «Царьград» выступил военный эксперт Алексей Леонков. О том, что спутники Starlink, которые производит американская компания SpaceX, являются волками в овечьей шкуре, по словам эксперта, свидетельствует несколько аспектов.

Первым из них является тот факт, что компания SpaceX давно и плотно сотрудничает с Госдепартаментом США и Пентагоном, при этом по странному стечению обстоятельств вывод спутников Маска на орбиту Земли совпал со стратегией американского оборонного ведомства о переходе всех военных на 5G. Глава Белого дома Дональд Трамп примерно в то же время подписал закон, обязывающий все американские компании использовать исключительно отечественные устройства связи 5G.

Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

Вторым аспектом, указывающим на военное назначение спутников Starlink, является тот факт, что из интернета таинственным образом исчезла вся информация о них, как будто ее засекретили. При этом данные, опубликованные в начале работ над проектом указывают на военное использование спутников.

«Известно, что аппараты имеют по четыре антенны с фазированной антенной решеткой, которые работают в миллиметровом диапазоне СВЧ. Это позволяет им передать сигнал со скоростью десять гигабит в секунду, а между собой спутники "общаются" со скоростью один терабит в секунду», — сообщил военный эксперт.

По его словам, такой скорости передачи информации достаточно, чтобы передавать и получать мгновенное целеуказание на любую точку на планете, а также для того, чтобы моментально перенацелить высокоточное вооружение.

Леонков рассказал о военной угрозе со стороны спутников Илона Маска

Также, отметил Леонков, США могут использовать спутники Starlink для радиоэлектронной борьбы.

«Комплексы РЭБ могут при желании создать такое импульсное излучение, что все что будет находиться ниже этих спутников – спутники связи, мониторинга, телекоммуникационные спутники, они могут быть выведены из строя», — заключил эксперт.

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Автор: Александр Люблинский
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