Оперштаб назвал число выявленных случаев коронавируса в России за сутки

Российские специалисты за последние сутки выявили 9709 новых случаев коронавируса на территории страны, официальные данные приводит оперативный штаб. Почти у половины пациентов не наблюдаются клинические симптомы.

Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах России. По данным врачей, 42,4% новых пациентов не ощущают каких-либо клинических симптомов COVID-19. Они находятся под наблюдением специалистов. Всего в России выявлены 281 752 человека с коронавирусом.

Число выздоровевших также продолжает увеличиваться. В течение прошлого дня из медицинских учреждений выписаны 4207 человек. Такие данные позволяют говорить о стабилизации обстановки вокруг пандемии COVID-19 — введенные меры помогли не допустить взрывного роста числа пациентов и усиления нагрузки на систему здравоохранения.