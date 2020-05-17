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Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

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10:34   17 Мая 2020
Экономика

Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

Долгосрочный контракт России и Польши по транзиту газа в ЕС прекратил действовать утром 17 мая. Теперь деятельность проекта "Ямал — Европа" будет осуществляться в соответствии с новым энергетическим законодательством Евросоюза.

Газопровод "Ямал — Европа" был запущен в 1999 году, он поставляет топливо в Европу через территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В рамках соглашения с Варшавой оператором проекта являлась компания Gaz System. В воскресенье, 17 мая, она сообщила о завершении исторического контракта между государствами.

Gaz System получает в распоряжение 90% мощностей компрессорной станции "Кондратки" и полный контроль за пунктом "Мальнов", расположенным на границе с ФРГ. Со следующей недели деятельность газопровода будет регулироваться правилами Евросоюза, сообщает ТАСС. Новая практика аукционов будет соответствовать принципам европейской торговли. Аналитики считают, что окончание контракта принципиально не скажется на работе объекта, так как "Газпром" заинтересован в продолжении сотрудничества.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ес #польша #торговля #энергетика

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