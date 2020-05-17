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10:28   17 Мая 2020
Политика

Россия сняла запрет на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров

Россия сняла запрет на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров

Россия сняла ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров, веденное из-за пандемии COVID-19, об этом сообщили в российском правительстве.

Спортсмены, которые прибудут в Россию в ближайшее время, будут обязаны пройти двухнедельный карантин под наблюдением врачей в целях профилактики. 

Разрешение на возвращение в страну коснется исключительно иностранных спортсменов и тренеров, имеющих трудовой договор с российскими профессиональными организациями, включая представителей Российской премьер-лиги по футболу.

Это поможет спортсменам, в частности футболистам, возобновить тренировочный процесс для подготовки к предстоящему возвращению футбольного сезона, которое намечено на 21 июня.

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Автор: Борис Нестеров
#спортсмены #границы #коронавирус

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