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Оперштаб назвал число выявленных случаев коронавируса в России за сутки
Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

Договор России и Польши о транзите газа в Европу перестал действовать 17 мая

 Россия сняла запрет на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров

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10:26   17 Мая 2020
Общество

Столичные врачи вылечили более 27 тыс. пациентов с COVID-19 за время борьбы с пандемией

Столичные врачи вылечили более 27 тыс. пациентов с COVID-19 за время борьбы с пандемией

Доктора в Москве сумели вылечить 1458 человек от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщила замглавы города Анастасия Ракова.

За все время борьбы с пандемией COVID-19 столичные медики смогли вылечить более 27 тысяч пациентов, у которых ранее было выявлено заболевание. Число горожан, которые пошли на поправку, стабильно увеличивается, объяснила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Через 2-3 недели жителям столицы станет доступно бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Благодаря анализу получится выявить, как много людей не болело, сколько перенесло заболевание и какое число в процессе лечение. Записаться на прием можно будет при помощи сетевых порталов, заявил градоначальник Сергей Собянин.

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Автор: Яна Либерман
#россия #врачи #пациенты #коронавирус

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