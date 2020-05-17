Столичные врачи вылечили более 27 тыс. пациентов с COVID-19 за время борьбы с пандемией

Доктора в Москве сумели вылечить 1458 человек от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщила замглавы города Анастасия Ракова.

За все время борьбы с пандемией COVID-19 столичные медики смогли вылечить более 27 тысяч пациентов, у которых ранее было выявлено заболевание. Число горожан, которые пошли на поправку, стабильно увеличивается, объяснила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Через 2-3 недели жителям столицы станет доступно бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Благодаря анализу получится выявить, как много людей не болело, сколько перенесло заболевание и какое число в процессе лечение. Записаться на прием можно будет при помощи сетевых порталов, заявил градоначальник Сергей Собянин.