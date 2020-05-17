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10:18   17 Мая 2020
Общество

Собянин заявил о скором запуске электронной записи для тестирования на COVID-19

Собянин заявил о скором запуске электронной записи для тестирования на COVID-19

Новая методика выявления коронавируса позволяет определить пациентов с легкой и средней тяжестью течения инфекции, а также бессимптомных носителей COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Система тестирования на антитела к коронавирусу также позволит определить, кто из граждан уже вылечился от инфекции, а также выявить тех, у кого с момента появления инфекции в организме прошло уже более двух недель, подчеркнул Собянин. Через две-три недели власти Москвы откроют электронную запись на бесплатное обследование, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия-1".

Собянин отметил, что мэрия делает все возможное, чтобы приблизить дату запуска массового тестирования. По его словам, для реализации задуманного необходимо нарастить мощности. Однако уже сейчас в Москве действует масштабная и бесплатная программа тестирования граждан на антитела к COVID-19. Каждые несколько дней анализы сдают до 70 тыс. человек.

Работа многофункциональных центров возобновится в столице России в ближайшую неделю, отметил мэр города. Однако когда откроются салоны красоты и парикмахерские, пока не известно, поскольку в них существует угроза распространения коронавирусной инфекции, отметил Собянин.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #собянин #коронавирус

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