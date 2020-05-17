Эд Ширан и Дэниел Рэдклифф признаны одними из богатейших подданных Великобритании

Популярный музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф вошли в список богатейших британцев, сообщает таблоид Sunday Times. Звезды за свою карьеру заработали миллионы фунтов стерлингов, однако уступили в рейтинге герцогу Вестминстерскому.

Самым богатым молодым британцем, по версии Sunday Times, остается герцог Хью Гросвенор. Наследник близкого к королевскому трону аристократического рода сегодня располагает богатством более 10 млрд фунтов стерлингов. Также в список издания попали Шарлотта Уэлсли (дочь герцога Веллингтона) и футболист Гарет Бейл, выступающий за мадридский "Реал".

Пятое место топа богатейших британцев занял известный исполнитель Эд Ширан — у него на банковских счетах хранится около 200 млн фунтов. На девятом месте Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов. За свою карьеру молодой актер заработал 94 млн фунтов стерлингов.