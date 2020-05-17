Воробьев назвал возможную дату частичного снятия ограничений в Московской области

Решая вопрос о частичном снятии ограничений, власти Подмосковья будут руководствоваться тремя показателями. Послабления могут начаться с 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Первый показатель — это коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе: он не должен превышать 1%. Второе условие — ежедневное массовое тестирование граждан, третье — половина коечного фонда должна быть свободной. Последние два показателя, по мнению Воробьева, уже выполняются, а к 18 мая Московская область будет соответствовать всем условиям для начала постепенного снятия самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что через одну-две недели будет принято решение о возможности перехода ко второму этапу снятия режима ограничений в столице. Уже на следующей неделе в городе планируют открыть МФЦ.