Пушков раскритиковал статью Bloomberg о коронавирусе в России

Статья агентства Bloomberg о коронавирусе в России отображает расистские настроения и является враждебной. Материал издания раскритиковал член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Политик был крайне возмущен названием статьи Bloomberg "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". По словам сенатора, подобные высказывания очень похожи на поведение Третьего рейха. Это непозволительная описка.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова также отреагировала на статью Bloomberg и сообщила, что подобные заголовки являются непозволительными. Плюс ко всему, они свидетельствуют о начале антироссийской информационной кампании на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия".