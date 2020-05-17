Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Попова оценила возможность начала сезона отдыха в России на фоне пандемии

Попова оценила возможность начала сезона отдыха в России на фоне пандемии

 Похолодание ждет центральную часть России в ближайшие дни

Похолодание ждет центральную часть России в ближайшие дни
Парламент Украины отказался от попыток выставить СССР агрессором во Второй мировой войне

Парламент Украины отказался от попыток выставить СССР агрессором во Второй мировой войне

 Политолог Рар озвучил причину решительных действий Меркель по конфликту в Донбассе

Политолог Рар озвучил причину решительных действий Меркель по конфликту в Донбассе
wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

 Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»
Попова оценила возможность начала сезона отдыха в России на фоне пандемии

Попова оценила возможность начала сезона отдыха в России на фоне пандемии

 Похолодание ждет центральную часть России в ближайшие дни

Похолодание ждет центральную часть России в ближайшие дни
Парламент Украины отказался от попыток выставить СССР агрессором во Второй мировой войне

Парламент Украины отказался от попыток выставить СССР агрессором во Второй мировой войне

 Политолог Рар озвучил причину решительных действий Меркель по конфликту в Донбассе

Политолог Рар озвучил причину решительных действий Меркель по конфликту в Донбассе
wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

 Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»
9:09   17 Мая 2020
Политика

Парламент Украины отказался от попыток выставить СССР агрессором во Второй мировой войне

Парламент Украины отказался от попыток выставить СССР агрессором во Второй мировой войне

Украинский парламент не будет проводить повторного голосования по проекту обращения к правительствам других стран и международным организациям с обвинением СССР в начале Второй мировой войны. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Депутаты Рады ранее при голосовании не смогли принять обращение к иностранным парламентам по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, в котором Советскому Союзу приписывалась роль виновника. Разумков заявил, что повторного голосования не будет.

Спикер парламента указал, что позиция депутатов, проголосовавших против, отражает мнение украинского населения по этому вопросу. Разумков заявил, что сожалеет о невозможности повторного рассмотрения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#украина #голосование #депутаты #война #рада #ссср #обращение #разумков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...