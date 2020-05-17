Парламент Украины отказался от попыток выставить СССР агрессором во Второй мировой войне

Украинский парламент не будет проводить повторного голосования по проекту обращения к правительствам других стран и международным организациям с обвинением СССР в начале Второй мировой войны. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Депутаты Рады ранее при голосовании не смогли принять обращение к иностранным парламентам по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, в котором Советскому Союзу приписывалась роль виновника. Разумков заявил, что повторного голосования не будет.

Спикер парламента указал, что позиция депутатов, проголосовавших против, отражает мнение украинского населения по этому вопросу. Разумков заявил, что сожалеет о невозможности повторного рассмотрения.