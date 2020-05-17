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8:51   17 Мая 2020
Общество

Похолодание ждет центральную часть России в ближайшие дни

Похолодание ждет центральную часть России в ближайшие дни

В центральной части России на ближайшие шесть дней наступит похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура опустится ниже нормы на 3-4 градуса в центре России, сообщил Роман Вильфанд. Он рассказал, что в умеренных и северных районах страны продолжает держаться стабильно прохладная погода, как пишет ТАСС.

Холода связаны с тем, что воздушные массы с северо-западной части России переносятся в ее центральную часть. До пятницы продлится похолодание, температура выше 17 градусов не поднимется, отметил синоптик. В Москве прогнозируется до пятницы температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла.

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Автор: Ирина Большунова
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