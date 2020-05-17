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8:31   17 Мая 2020
Политика

Политолог Рар озвучил причину решительных действий Меркель по конфликту в Донбассе

Политолог Рар озвучил причину решительных действий Меркель по конфликту в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует проявить решительные действия в вопросе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, уверен немецкий политолог Александр Рар.

У Меркель есть год для того, чтобы обеспечить себе достойный уход в отставку. Благодаря успешным действиям в борьбе с COVID-19 у нее сейчас высокий рейтинг. Однако в скором времени на первый план выйдут другие проблемы, поэтому главе ФРГ необходимо до конца своего срока закрыть украинский вопрос, считает Рар.

"В настоящее время наблюдается определенная активизация в Германии по решению вопроса войны в Восточной Украине. Меркель пытается снова перезарядить или ускорить процесс Минских соглашений. Представитель РФ был в Берлине, с украинской стороной здесь идут переговоры", – цитирует "ПолитПазл" политолога.

Возможно Украина пойдет на встречу, иначе, отказавшись принимать европейские правила, Киев может остаться без поддержки со стороны Евросоюза в такое непростое время, подытожил немецкий эксперт.

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Автор: Кристина Мокроусова
#евросоюз #донбасс #украина #меркель #германия

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