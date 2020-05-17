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8:16   17 Мая 2020
Общество

Минздрав Дагестана сообщил о 40 умерших врачах с COVID-19 в республике

Минздрав Дагестана сообщил о 40 умерших врачах с COVID-19 в республике

Более 40 врачей с диагностированной коронавирусной инфекцией и пневмонией скончались в Дагестане. Об этом сообщил глава местного Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

Число умерших министр озвучил в прямом эфире в Instagram с блогером Русланом Курбановым, пишет РИА Новости. По его словам, это стало трагедией для республики Гаджиибрагимов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что они получат выплаты в размере 2,7 млн рублей.

Также выплаты полагаются и тем медработникам, чье здоровье пострадало при контакте с больными COVID-19. Глава Минздрава республики отметил, что сейчас в регионе выявлено более 13 тыс. случаев COVID-19 и пневмонии. Из них семь тыс. госпитализированы. 

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Автор: Илья Романович
#дагестан #врачи #коронавирус

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