Минздрав Дагестана сообщил о 40 умерших врачах с COVID-19 в республике

Более 40 врачей с диагностированной коронавирусной инфекцией и пневмонией скончались в Дагестане. Об этом сообщил глава местного Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

Число умерших министр озвучил в прямом эфире в Instagram с блогером Русланом Курбановым, пишет РИА Новости. По его словам, это стало трагедией для республики Гаджиибрагимов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что они получат выплаты в размере 2,7 млн рублей.

Также выплаты полагаются и тем медработникам, чье здоровье пострадало при контакте с больными COVID-19. Глава Минздрава республики отметил, что сейчас в регионе выявлено более 13 тыс. случаев COVID-19 и пневмонии. Из них семь тыс. госпитализированы.