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Боевики подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах сирийской провинции Хасака

Боевики подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах сирийской провинции Хасака

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Вирусолог Зуев рекомендует пользоваться масками и перчатками во время похода в магазин

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 Сотрудники МЧС провели дезинфекцию более 4,1 тыс. километров дорог

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию более 4,1 тыс. километров дорог
Боевики подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах сирийской провинции Хасака

Боевики подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах сирийской провинции Хасака

 ФРС США прогнозирует обвал финансовых рынков из-за пандемии

ФРС США прогнозирует обвал финансовых рынков из-за пандемии
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7:50   17 Мая 2020
Политика

Боевики подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах сирийской провинции Хасака

Боевики подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах сирийской провинции Хасака

Члены вооруженных бандформирований подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах южной части сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает Telegram-канал "NovostiDamask".

Террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" обвиняются в совершении поджогов сельхоз культур и урожая. Возгорания также были зафиксированы в поселениях Аль-Манах, Шейх-Али и Тель-Тамр на севере сирийской провинции Хасака. В районе поселения София было уничтожено 200 дунамов плодородных земель, по информации в Twitter от NPA_Arabic. Об этом пишет ФАН.

Курдские боевики оставили СВУ, которое взорвалось на подконтрольной территории пригорода Рас аль-Айна. Местные радикалы контролируют эту территорию с октября 2019 года. В результате взрыва пострадал ребенок, сообщает новостной портал Al Nour.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #террористы #хасака

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