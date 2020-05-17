Боевики подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах сирийской провинции Хасака

Члены вооруженных бандформирований подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах южной части сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает Telegram-канал "NovostiDamask".

Террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" обвиняются в совершении поджогов сельхоз культур и урожая. Возгорания также были зафиксированы в поселениях Аль-Манах, Шейх-Али и Тель-Тамр на севере сирийской провинции Хасака. В районе поселения София было уничтожено 200 дунамов плодородных земель, по информации в Twitter от NPA_Arabic. Об этом пишет ФАН.

Курдские боевики оставили СВУ, которое взорвалось на подконтрольной территории пригорода Рас аль-Айна. Местные радикалы контролируют эту территорию с октября 2019 года. В результате взрыва пострадал ребенок, сообщает новостной портал Al Nour.